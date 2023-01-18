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32 минуты назад

Как правильно выбрать ананас

СОВА

Эксперты отметили, что самый распространённый сорт на рынке - MD-2. Он почти не меняет своего зеленоватого цвета. Даже при полной зрелости плод остаётся таким, а хвостик у основания может пожелтеть. Если же плод насыщенно красного-коричневого цвета - он перезрел.

Как правильно выбрать ананас
Фото: UnsplashUnsplash

Далее специалисты советуют обратить внимание на упругость ананаса. Мякоть зрелого плода прогибается при нажатии, а после - восстанавливает форму. Если ананас слишком твёрдый - он недозрел, чересчур мягкий и не возвращает форму при деформации - перезрел.

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По словам специалистов, плоды не должны иметь повреждений кожицы, белесых или коричневых пятен. Они тоже могут служить признаками перезрелости, процессов гниения или того, что плод был подморожен при хранении. Если же у ананаса присутствует запах плесени или гнили - он испорчен.

Запах уксуса или брожения говорит о том, что плод переспел. Отсутствие аромата сигнализирует о незрелости плода.

Листья зрелого и сочного ананаса будут насыщенного зелёного цвета, а сам плод становится тяжёлым. Лёгкий считается недозрелым или долго полежавшим и потерявшим влагу.

Специалисты Роскачества рекомендуют хранить ананас при температуре +8…+12 градусов. Если нет такой возможности, то при комнатной температуре, однако это ускорит созревание и перезревание. При слишком низкой температуре мякоть может почернеть или побуреть.

Почистить и разрезать ананас можно по-разному. Эксперты отметили два вида нарезки - треугольники в лодочке и ананасовые кольца. В первом случае нужно разрезать ананас на четыре части вместе с листьями и срезать сердцевину. Далее следует разрезать мякоть на дольки, не дорезая до кожуры 0,5 см, а саму кожуру не разрезать. Затем получатся треугольные кусочки и лодочка из ананасовой кожуры с листьями. В неё нужно уложить кусочки в шахматном порядке.

Порезать ананасовые кольца ещё проще. Для этого нужно срезать листья ананаса и нижнюю часть, очистить плод от кожуры и аккуратно срезать с мякоти оставшиеся от кожуры глазки. Далее надо вырезать сердцевину ананаса, нарезать плод кольцами, а потом выложить их на блюдо.

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