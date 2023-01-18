Эксперт рассказала о пользе макарон

Часто для похудения отказываются от макарон из-за углеводов в их составе. Но старший преподаватель по пищевым наукам и питанию человека из Школы наук об окружающей среде и жизни, Университет Ньюкасла, Эмма Бэкетт написала на портале The Conversation, что постоянное употребление пшеничных макарон в рамках здоровой диеты поможет снизить вес.

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Существуют рекомендации относительно того, сколько энергии (калорий или килоджоулей) человек должен потреблять в день. Они основаны на физических параметрах тела и активности. А также есть рекомендации по составу макронутриентов или типов пищи, которые обеспечивают эту энергию. Они устанавливаются на основе показателей здоровья и вариантов здорового питания. Отмечается, что 45-65% энергии человек должен получать из углеводов, 10-30% – из белков и 20-35% – из жиров.

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В одной чашке вареных макарон (около 145 граммов) содержится порядка 38 граммов углеводов, 7,7 граммов белков и 0,6 граммов жиров, это вполне здоровое соотношение макроэлементов. Также в них есть вода, которая впитывается при приготовлении, и много витаминов и минералов.

В макаронах соотношение углеводов к белку составляет 5:1, что находится в пределах допустимого диапазона распределения макронутриентов. Это означает, что в пасте достаточно белка, чтобы сбалансировать углеводы.

Эмма Бэкетт отметила, что в контексте здоровой диеты люди теряют больше веса, регулярно питаясь макаронами. А анализ десяти разных исследований показал, что паста лучше влияет на уровень глюкозы после еды, чем хлеб или картофель.

«Вместо того, чтобы отказываться от спагетти, подумайте о том, чтобы уменьшить размеры порций или перейти на цельнозерновые макароны, которые имеют более высокое содержание клетчатки, что полезно для здоровья кишечника и может помочь вам чувствовать себя сытым дольше», – посоветовала нутрициолог.

В безглютеновых макаронах намного меньше белка, чем в пшеничных. Они полезнее для людей с непереносимостью глютена, но переход на них не приносит пользы здоровью.