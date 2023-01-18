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2 часа назад

Как использовать остатки продуктов для создания маринадов и соусов

runews24.ru

Редакторы Food ru пишут, что есть несколько идей, которые помогут эргономично пользоваться любыми продуктами.

Как использовать остатки продуктов для маринадов и соусов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, можно сделать маринад из остатков горчицы и мёда. Чтобы последний продукт можно было легко достать из баночки, её следует погрузить в горячую воду.

Мёд станет текучим. В маринад также следует добавить немного оливкового масла, чеснок и любимые специи.

Для приготовления овощей можно использовать рассол. Потребуется лишь половина банки, перемешанная с водой. Рассол может «реанимировать» даже подвядшую морковь или полежавшую капусту.

Также стоит приготовить соус на основе молока. Он подойдёт к рыбе и птице, а также к мясу, печени, макаронам и лазанье.

Если в холодильнике осталось совсем немного варенья в банке, то можно использовать его для глазури. Нужно перемешать остатки с водой, уксусом и специями, после этого полить смесью блюдо – мясо или птицу.

Стоит использовать и забытые рыбные консервы. Если осталось всего несколько кусочков продукта, то к ним нужно добавить оливковое масло и сок половины лимона. Всё это нужно перемешать с зеленью и специями.

Получится классический итальянский соус, который подойдёт к мясу и овощам на гриле.

Еда,
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