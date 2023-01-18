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1 час назад

Какие продукты помогут избавиться от жира на животе

Мира Маркина

Будем честными, к сожалению, не так много людей, которые абсолютно довольны своими формами. И чаще всего живот становится той частью тела, которую многие стремятся изменить. И это может прозвучать удивительно, но избавиться от жира на животе (он же – висцеральный жир) поможет... еда.

Какие продукты помогут избавиться от жира на животе
Фото: UnsplashUnsplash

Многие специалисты утверждают, что употребление продуктов, насыщенных аминокислотами, способствует сжиганию подкожного жира. Это объясняется тем, что такие аминокислоты как лейцин и аргинин контролируют работу важных гормонов – инсулина и глюкогона, регулирующих наше ощущение сытости. Именно эти гормоны отвечают за контроль веса и формирование жировых отложений. Одна из их основных задач – сохранение баланса сахара в крови, что способствует в свою очередь нормализации веса и избавлению от жира.

Теперь разберемся с тем, что же такое аминокислоты и в каких продуктах они содержатся. Простыми словами – это обыкновенный белок. Потому так важно при желании похудеть не отказываться от белка.

Псевдодиетические продукты, от которых толстеют

Аминокислота лейцин содержится и в растительных, и в животных продуктов. Самый простой способ получить ее в необходимом количестве – это употребление таких продуктов, как:

  • рыба,
  • мясо,
  • сыр,
  • семена подсолнечника,
  • орехи,
  • овес.

Аргинин поступит в организм при употреблении

  • рыбы,
  • курицы,
  • бобовых,
  • куриных или перепелиных яиц.

Стоит помнить о том, что висцеральный – это, в первую очередь, проблема, угрожающая здоровью, а не просто эстетическая неприятность. Такой тип жира располагается внутри брюшной полости около жизненно-важных органов, а его излишнее накопление может привести к серьезным нарушениям в их работе и, как следствие, к развитию опасных хронических заболеваний. Потому важно обязательно включать в свой рацион белок.

Еда,
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