Какие продукты помогут избавиться от жира на животе

Будем честными, к сожалению, не так много людей, которые абсолютно довольны своими формами. И чаще всего живот становится той частью тела, которую многие стремятся изменить. И это может прозвучать удивительно, но избавиться от жира на животе (он же – висцеральный жир) поможет... еда.

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Многие специалисты утверждают, что употребление продуктов, насыщенных аминокислотами, способствует сжиганию подкожного жира. Это объясняется тем, что такие аминокислоты как лейцин и аргинин контролируют работу важных гормонов – инсулина и глюкогона, регулирующих наше ощущение сытости. Именно эти гормоны отвечают за контроль веса и формирование жировых отложений. Одна из их основных задач – сохранение баланса сахара в крови, что способствует в свою очередь нормализации веса и избавлению от жира.

Теперь разберемся с тем, что же такое аминокислоты и в каких продуктах они содержатся. Простыми словами – это обыкновенный белок. Потому так важно при желании похудеть не отказываться от белка.

Аминокислота лейцин содержится и в растительных, и в животных продуктов. Самый простой способ получить ее в необходимом количестве – это употребление таких продуктов, как:

рыба,

мясо,

сыр,

семена подсолнечника,

орехи,

овес.

Аргинин поступит в организм при употреблении

рыбы,

курицы,

бобовых,

куриных или перепелиных яиц.