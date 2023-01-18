5 уникальных свойств свеклы

Свекла – удивительно полезный продукт, включающий в себя максимальное количество витаминов и минералов, способствующих оздоровлению организма, нормальной работе внутренних органов и даже предотвращающих развитие таких опасных заболеваний, как рак, диабет, гипертония и прочих.

Пользовательница социальной сети TikTok опубликовала видео, в котором перечислила основные полезные свойства свеклы, подробности смотрите в ролике.

Ключевым преимуществом этого овоща-корнеплода является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря большому содержанию калия, свекла выводит лишнюю жидкость из организма, снижая тем самым и уровень натрия, большое количество которого способствует повышению кровяного давления.

Помимо этого калий способен снизить уровень кальция в моче, что существенно сократит риски образования камней в почках.

Содержание в свекле витаминов А, Е и С существенно снижает риски развития возрастной дегенерации желтого пятна у людей, склонных к этому заболеванию. Таким образом, свекла крайне полезна и для органов зрения.

А сочетание витаминов С и Е еще и положительно влияет на кожу, сохраняя ее увлажненной и способствуя разглаживанию морщин.