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22 минуты назад

Раскрыто влияние авокадо на потенцию и либидо

Мослента

О влиянии авокадо на потенцию и либидо рассказала в беседе с «Мослентой» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова.

Раскрыто влияние авокадо на потенцию и либидо
Фото: МослентаМослента

«Регулярное употребление авокадо имеет большое количество полезных последствий. В частности, оно положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо», — заявила она.

Входящие в состав авокадо фитонутриены, по словам Новиковой, разрушают раковые клетки и препятствуют их росту, а из-за содержащегося в нем витамина Е ткани организма остаются эластичными, вырабатывается коллаген, разглаживаются мелкие морщины.

При выборе авокадо важно обратить внимание на его мягкость — спелый фрукт легко поддается нажатию. «Потрясите плод рядом с ухом: если косточка внутри стучит, смело покупайте», — отметила собеседница «Мосленты».

Еда,Екатерина Новикова,
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