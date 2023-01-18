Раскрыто влияние авокадо на потенцию и либидо

О влиянии авокадо на потенцию и либидо рассказала в беседе с «Мослентой» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова.

Фото: Мослента Мослента

«Регулярное употребление авокадо имеет большое количество полезных последствий. В частности, оно положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо», — заявила она.

Входящие в состав авокадо фитонутриены, по словам Новиковой, разрушают раковые клетки и препятствуют их росту, а из-за содержащегося в нем витамина Е ткани организма остаются эластичными, вырабатывается коллаген, разглаживаются мелкие морщины.