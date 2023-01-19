Эти продукты нельзя есть каждый день, но их едят все

Безобидные и даже полезные на первый взгляд продукты питания могут навредить не только стройности, но и здоровью. Особенно если употреблять их каждый день.

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Яйца

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Они присутствуют в рационе большинства россиян если не в чистом виде, то в составе других блюд вроде выпечки, соусов, салатов. Яйца принято употреблять на завтрак: вареными, в виде омлета или глазуньи, но не стоит есть эти блюда постоянно. Яичный желток содержит большое количество холестерина, а значит, повышает риск развития атеросклероза сосудов. Организм за яичную диету спасибо не скажет! А вот два-три раза в неделю употреблять яйца можно спокойно: они не навредят, а принесут пользу.

Картофель

Картофель, как и яйца, весьма универсален. От пюре до фри и драников — что только из него не готовят! Без него не обходятся и домашние супы. Но пора провести ревизию рациона: ежедневное употребление картошки грозит сахарным диабетом. Гликемический индекс картофеля — 95, больше, чем у сахара или меда. Кроме того, он негативно влияет на работу кишечника и с трудом усваивается, так как содержит массу крахмала. Сели на диету? Смело вычеркивайте картошку из меню: полезного в ней мало.

Рис

Не случайно рис идет следом за картофелем. Проблема у него та же — высокий гликемический индекс. Но вот пользы рис несет гораздо больше. Он содержит целых восемь аминокислот, витамины, кальций и другие микроэлементы. Правда, есть одно но. Большинство полезных веществ содержится в оболочке риса, а белые очищенные зерна по своей пользе недалеко ушли от картофеля. Бурый рис, напротив, входит в топ продуктов для профилактики онкологических заболеваний. То, что нужно после красного мяса!

Красное мясо

Красное мясо — продукт неоднозначный. С одной стороны, оно считается незаменимым источником железа, с другой — содержит холестерин, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. Мясо лучше употреблять без фанатизма и с перерывами. Нужно достаточно времени на его переработку. Злоупотреблять мясом неполезно и опасно: первой подаст сигнал бедствия пищеварительная система. Это не значит, что пора переходить на сельдерей, — рыба отлично впишется в рацион любителей мясного и не создаст лишних проблем.

Сдобная выпечка

Не зря диетологи ополчились против выпечки: пищевой ценности минимум, а вот потенциал превращения в лишний жир что хлеба, что сладких булочек, наоборот, велик. Злоупотребление сдобой ухудшит состояние кожи, снизит работоспособность и даже приведет к сонливости, не говоря уже о проблемах с пищеварением... Здоровая альтернатива — изделия из цельнозерновой муки.

Овсянка

Овсянка заслужила имидж полезной каши на завтрак. Она действительно очень питательна, но ощущение сытости пройдет уже через несколько часов, снова захочется есть, а обед еще не скоро. Кроме того, овсянка содержит хитиновую кислоту, которая способна вымывать кальций из костей. А клейковина далеко не полезна для кишечника. Два-три раза в неделю — чаще употреблять овсянку медики не рекомендуют.

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