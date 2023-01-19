Чем масло жирностью 72,5% отличается от «традиционного»

Настоящие любители сливочного масла вряд ли согласятся намазать на хлеб этот молочный продукт с массовой долей жира менее 80,0%. Они уверены, что такое масло, как минимум невкусное, а как максимум – ненастоящее. Что же скрывается внутри упаковки, на которой написано «сливочное масло с жирностью 72,5%» и в чем может быть подвох?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Технические данные

Видео дня

Любое сливочное масло должно быть изготовлено из коровьих сливок путем сепарирования и их сбивания. Об этом сказано в документе с ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», который регламентирует производство сливочного масла. Сливки, которые для этого используют, могут быть разной жирности, в зависимости от того, какой режим был задан при производстве. Если в продукте много влаги – жирность ниже, меньше влаги – будет выше.

«Традиционное» с массовой долей жира 82,5%;

«Любительское» с массовой долей жира 80,0%;

«Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%. На территории Российской Федерации действует ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», согласно которому оно классифицируется.В зависимости от особенностей технологии изготовления сливочное масло может быть сладко-сливочным и кисло-сливочным, а также несоленым и соленым.Исходя из массовой доли жира оно подразделяется на:

Любители этого лакомства наверняка вспомнят, что еще существует масло «Бутербродное», у которого указан 61% жирности и «Чайное» – 50%. Но также на упаковке подобных продуктов обязательно будут написаны и другие ингредиенты в составе, поэтому следует выяснить, что же из себя представляет непосредственно сливочное масло с жирностью 72,5%, которое маркируют «Крестьянским».

Что в масле может быть

Согласно все тому же ГОСТ 32261-2013, в «Крестьянском» масле с массовой долей жира 72,5%, как, впрочем, и в «Традиционном», допускаются только красители природного происхождения. Имеется в виду каротин, который получают из экстракта моркови и аннато, которое производят из семян дерева Бикса орельяна. Этот ингредиент на упаковке может маркироваться Е160b. Оба этих красителя используют в тех случаях, когда маслу необходимо придать слегка желтоватый оттенок. Увы, но сливки, особенно полученные в зимний период, из-за того, что коровы не пасутся под солнечным светом, имеют холодный белый цвет.

Но если в составе сливочного масла помимо сливок указаны другие, растительные масла — арахисовое, пальмовое, кокосовое, или некий ингредиент с названием «заменитель молочных жиров», то такая масса уже является спредом, то есть маргарином. Однако некоторые производители выпускают «Крестьянское сливочное масло с жирностью 72,5%» с нарушениями и не пишут на упаковке его реальный состав. Следует знать, что настоящее сливочное масло без каких-либо консервантов или растительных жиров имеет срок годности, который обычно не превышает месяца. А если он увеличен до года и больше, то это уже не натуральное сливочное масло, а составленное, с применением добавлений.

Как отличить масло

Отличить по вкусу фактический спред от натурального масла с массовой долей жира 72,5%, изготовленного без каких-либо добавок, под силу далеко не многим любителям данного продукта. Однако специалисты советуют понаблюдать за поведением товара в разных условиях. Если кусок натурального сливочного масла положить в горячую воду, то оно равномерно растворится, а спред распадется на отдельные комки и постепенно будет таять.

Для длительного хранения натурального сливочного масла, имеющего небольшой срок годности, опытные хозяйки держат его в морозильнике. Но чтобы намазать таким маслом хлеб, придется дать ему оттаять. Отрезая его, можно увидеть, что в продукте имеются кристаллики льда, значит, в составе данного масла нет никаких посторонних примесей. Но если на срезе массы заметны капли воды, то в ней имеются растительные жиры и это попросту маргарин. Такой продукт быстрее размораживается и за несколько минут, которые он находится на столе, становится мягким и легко мажется на хлеб. А вот натуральное масло даже через полчаса после того, как оказалось в тепле, все равно остается твердым.

Все равно не натуральное

Безусловно потребительский спрос рождает предложение. И если на полках магазинов имеется сливочное масло «Бутербродное» и «Чайное» с низкой долей жирности и другими компонентами в составе, значит оно имеет своего покупателя.

Далеко не всех людей интересует тот факт, что согласно исследованиям врачей из Всемирной организации здравоохранения, именно трансжиры, к которым относятся производные многих растительных масел, участвуют в продуцировании «плохого» холестерина в организме. А он, в свою очередь, откладываясь на стенках кровеносных сосудов в виде бляшек, повышает риск развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний. Гораздо важнее, что вкус у такого продукта зачастую сопоставим с натуральным маслом, а вот цена намного ниже. К тому же «Крестьянское масло» с жирностью 72,5%, все-таки настоящее, а стоит гораздо дешевле, чем «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%.