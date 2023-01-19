Диетолог назвал девять полезных для здоровья фруктов и овощей

Чтобы укрепить здоровье кишечника и сердца и улучшить психологические состояние, нужно есть больше фруктов и овощей, считает диетолог Лон Бен-Ашер. В материале для EatingWell он назвал девять полезных фруктов, которые стоит есть каждую неделю.

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Первой в списке специалиста стала богатая антиоксидантами, витаминами и минералами черника. Эта ягода обладает противовоспалительным действием, помогает нормализовать уровень сахара в крови и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил Бен-Ашер. От также посоветовал регулярно есть яблоки, в которых содержится нерастворимая клетчатка, способствующая улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Диетолог предложил обратить внимание и на апельсины, потому что в них есть витамин С, калий, железо, кальций, витамин Е и множество витаминов группы В. Витамин C способствует образованию коллагена, который замедляет старение кожи и помогает сохранить молодость. В мякоти апельсина также содержится большое количество полифенолов, защищающих клетки от повреждений.

Кроме того, Бен-Ашер посоветовал добавить в рацион чернослив для улучшения работы ЖКТ. Более того, чернослив богат витамином К, который помогает организму вырабатывать белки, необходимые для свертывания крови. Также специалист рекомендовал есть бананы, несмотря на их неоднозначную репутацию из-за сладости.

«В бананах много пищевых волокон, помогающих дольше удерживать пищу в желудке, уменьшая чувство голода и насыщая организм. Это способствует лучшему контролю веса и снижению риска ожирения», — объяснил он.