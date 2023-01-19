Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
23 минуты назад

В Роскачестве оценили безопасность сметаны

Мария Иглина

Роскачество проверило сметану 20-процентной жирности, продающуюся в России. Сообщается, что в некоторых марках продукта была обнаружена кишечная палочка.

В Роскачестве оценили безопасность сметаны
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В сметане Vita помимо кишечной палочки были зафиксированы превышения по содержанию дрожжей и плесеней. Также кишечная палочка и дрожжи были обнаружены в таких марках, как "Аннушкина ферма", "Из молока нашей дойки", "Молочный фермер".

В Роскачестве назвали опасные марки пресервов из сельди

В продукции марок "Калужская зорька", "Киржачский молочный завод", "Козельская", "Молочный домик", "Просто Азбука" (собственная марка "Азбуки вкуса") также выявили бактерии группы кишечной палочки.

Также сообщается, что в сметане "Углече Поле" выявили следы антибиотика доксициклина.

Высококачественной сметаной же признали такие марки, как "Агрокомплекс Выселковский", "Коровка из Кореновки", "Домик в деревне" и другие.

Ранее были названы продукты для восстановления ЖКТ после антибиотиков.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители