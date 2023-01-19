В Роскачестве оценили безопасность сметаны

Роскачество проверило сметану 20-процентной жирности, продающуюся в России. Сообщается, что в некоторых марках продукта была обнаружена кишечная палочка.

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В сметане Vita помимо кишечной палочки были зафиксированы превышения по содержанию дрожжей и плесеней. Также кишечная палочка и дрожжи были обнаружены в таких марках, как "Аннушкина ферма", "Из молока нашей дойки", "Молочный фермер".

В продукции марок "Калужская зорька", "Киржачский молочный завод", "Козельская", "Молочный домик", "Просто Азбука" (собственная марка "Азбуки вкуса") также выявили бактерии группы кишечной палочки.

Также сообщается, что в сметане "Углече Поле" выявили следы антибиотика доксициклина.

Высококачественной сметаной же признали такие марки, как "Агрокомплекс Выселковский", "Коровка из Кореновки", "Домик в деревне" и другие.