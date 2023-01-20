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1 час назад

Как нельзя готовить рыбу

Мира Маркина

Слышали выражение "Если мы что-то не любим, то, скорее всего не умеем правильно это готовить"? Неправильная обработка может испортить любой продукт, даже изысканный деликатес. Чтобы этого не произошло с вашими рыбными блюдами, "Рамблер" рассказывает, каких ошибок стоит избегать.

Как нельзя готовить рыбу
Фото: PxherePxhere

Много соли

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Соль способна расщеплять белок и вытягивать влагу. Если вы замаринуете рыбу в соленом маринаде или будете добавлять соль в большом количестве, пока готовите, блюдо может стать сухим и рыхлым. По этой же причине советуют солить рыбу после, а не во время приготовления.

Жабры

Если вы готовите рыбу целиком, то обязательно удалите жабры. Именно в жабрах происходит вода фильтруется от вредных примесей. Рыба, приготовленная с жабрами, будет горчить, а еще в блюдо может попасть грязь.

Долгое хранение в морозилке

Рыба может храниться в морозилке от 6 до 12 месяцев в зависимости от вида, разделки и процента глазури. Если вы не используете ее дольше, то начинают окисляться жиры. В результате сложных реакций образовываются перекиси, альдегиды, кретоны. Изменения в химическом составе сказываются на запахе, вкусе, и пользе продукта.

Лишняя влага

Если хотите, чтобы у рыбы была хрустящая золотистая корочка, то обязательно насухо вытрите ее перед жаркой. В противном случае влага начнёт испаряться, рыба буквально начнет тушиться в собственном соку и получится рыхлой.

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Долгая термическая обработка и неправильная температура

Не готовьте рыбу слишком долго, если не хотите ее пересушить. Стейки и филе нужно жарить по 4 минуты на каждый сантиметр куска. Целую рыбу — дольше. Варить достаточно 15-25 минут с момента, когда закипела вода.

Время запекания зависит от размера: чем рыба мельче, тем ниже температура и меньше времени до готовности. Если целую рыбу (1,5 кг) необходимо запекать 40 минут при 170°С, то для стейков и филе достаточно 15-25 минут при 160-170°С.

Отсутствие разморозки

Не размораживая, можно готовить только рыбные полуфабрикаты! Если жарить замороженную рыбу, начнётся экстремальная разморозка и рыба потеряет много внутримышечного сока. У блюда будут все шансы получиться сухим снаружи и сырым внутри.

Размораживайте рыбу только на нижней полки холодильника. Использовать микроволновую печь для этой цели тоже не стоит: рыба начнет готовиться, что тоже испортит ее вкус и пользу в дальнейшем.

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