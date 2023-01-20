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2 часа назад

Какие микроорганизмы содержит кисломолочка и чем они могут быть опасны

Мир24иещё 1

Достаточно одной-двух кишечных палочек, чтобы они за полчаса размножились в полчища. Именно поэтому стоит с особым вниманием относиться к кисломолочной продукции. Какие микроорганизмы содержатся в таких продуктах и чем они могут быть опасны, «Вечерней Москве» рассказала пищевой технолог Мария Саликова.

Какие микроорганизмы содержит кисломолочка и чем они опасны
Фото: Мир24Мир24

Если не обработать как следует оборудование, на котором производится молочка и кисломолочка, то могут образоваться кишечная палочка и грибы – опасные микроорганизмы. Недавно Роскачество обнаружило в сметане российского производства кишечную палочку. Именно этот продукт и еще творог входят в группу риска. При несоблюдении санитарных норм и неправильной очистке поверхностей изделия могут привести к отравлению.

Кишечная палочка, по словам специалиста, размножается со скоростью света и вырабатывает опасные ферменты, которые нарушают стенки ЖКТ. Проблемы со здоровьем вызывают и продукты, в которых превышены нормы по дрожжам и плесневелым грибам.

Дрожжевые грибы могут спровоцировать дисбактериоз, потому что вытесняют полезную микрофлору кишечника. Кроме того, они способны распространяться по всему организму через кровь, нарушая выработку гормонов и витаминов.

Эксперты Роскачества провели проверку качества сметаны, произведенной в 20 российских регионах и в Беларуси. В некоторых образцах присутствовали бактерии группы кишечной палочки.

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