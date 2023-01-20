Москвичи предложили рецепты «идеальных сырников»

О рецепте идеальных сырников поспорили москвичи. На обсуждение юзеров натолкнула публикация в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

Автор топика поделилась «стабильным и рабочим» рецептом сырников. Для приготовления популярного утреннего блюда необходимы творог, творожная масса с изюмом, одно яйцо, мука, разрыхлитель, сахар и соль. «Все сложить в миску, хорошо вымесить (миксер в помощь). Выкладывать мокрой ложкой и обжаривать на самом маленьком огне, несколько раз переворачивая», — рассказала женщина.

Комментаторы поделились своими соображениями по поводу того, как приготовить идеальные сырники. «Добавляю три яйца на порцию», «Можно добавить чуть сока лимона и цедры лимона», «Без муки», — предложили фолловеры свои вариации рецептов. Кто-то заявил, что сырники с творожной массой получатся чересчур сладкими. Кроме того, получившуюся из ингредиентов массу порекомендовали скатать «колбаской» и нарезать перед обжариванием.