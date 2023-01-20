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1 час назад

Диетолог рассказала о феноменальной пользе устриц

Секрет Фирмы

Все знают о том, как положительно устрицы влияют на сексуальное влечение. Но, оказывается, это не всё, чем славятся эти морепродукты. Диетолог Ирина Мансурова рассказала, что устрицы полезны почти всем из-за огромного количества витаминов и микроэлементов, а ещё из-за скромной калорийности. В 100 г продукта содержится всего 65 ккал.

Диетолог рассказала о феноменальной пользе устриц
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, в устрицах полно белка — строительного материала для всего организма. Магний и кальций регулируют кровяное давление, а жиры (керамиды) уменьшают риск развития рака молочной железы.

Аминокислоты помогают клеткам работать в нормальном темпе, витамины А и С сохраняют кожу молодой и подтянутой, а витамин В поддерживает нервную систему и мозг во время умственных нагрузок.

Ну и для рейтинга 18+ есть причина — аминокислоты, которые содержатся в устрицах, помогают вырабатывать гормон, увеличивающий сексуальное желание, а цинк очень пригодится мужчинам в амурных делах.

Шесть устриц в день покроют дневную норму железа и кальция, вот только нужно помнить, что можно их не всем. Устрицы сами по себе сильный аллерген, поэтому людям, склонным к аллергиям, советуют очень аккуратно их пробовать и в малых количествах. По этой же причине их не советуют при грудном вскармливании.

Беременным тоже стоит потерпеть — врачи до сих пор не знают, как устрицы влияют на развитие плода. А людям с подагрой придётся от них отказаться совсем: в моллюсках полно белка, который потом превращается в мочевую кислоту. Она откладывается кристаллами в суставах и ухудшает состояние больного.

Если, кстати, интересует тема продуктов, которые повышают либидо, то можно заглянуть в этот материал. Там гинеколог Софья Чугуевская рассказала, как лучше разнообразить меню, чтобы быть активнее в сексуальных отношениях.

Еда,
18+
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