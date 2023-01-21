Многие готовят гречку тем способом, что указан на упаковке, однако далеко не все в курсе, что есть и другие варианты. Например, эту богатую на полезные микроэлементы крупу можно просто-напросто залить кипятком и оставить на некоторое время – таким образом гречка приготовится практически без вашего участия в процессе.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @goryachev.family опубликовала на своей страничке видеоролик, в котором рассказала, как на самом деле приготовить гречневую крупу, чтобы она получилась рассыпчатой и не потеряла своих полезных свойств.

Для этого вам и нужно будет всего лишь промыть крупу, посолить и залить ее водой в пропорции один к одному, добавить немного растительного масла и накрыть крышкой – через несколько часов каша будет готова.

Подробнее смотрите в видео. Приятного аппетита!