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2 часа назад

Как на самом деле правильно готовить гречку: видео

Мира Маркина

Многие готовят гречку тем способом, что указан на упаковке, однако далеко не все в курсе, что есть и другие варианты. Например, эту богатую на полезные микроэлементы крупу можно просто-напросто залить кипятком и оставить на некоторое время – таким образом гречка приготовится практически без вашего участия в процессе.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @goryachev.family опубликовала на своей страничке видеоролик, в котором рассказала, как на самом деле приготовить гречневую крупу, чтобы она получилась рассыпчатой и не потеряла своих полезных свойств.

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Для этого вам и нужно будет всего лишь промыть крупу, посолить и залить ее водой в пропорции один к одному, добавить немного растительного масла и накрыть крышкой – через несколько часов каша будет готова.

Подробнее смотрите в видео. Приятного аппетита!

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