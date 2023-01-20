Вред сыра в горячих блюдах: мнение диетолога

Сыр считается полезным для организма продуктом. Так ли это на самом деле, а также для кого этот продукт может быть вреден, рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова, пишет Тульская служба новостей.

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По мнению эксперта, натуральный свежий сыр содержит большое количество ферментов, полезных для пищеварения. Во время его приготовления в сыр добавляют специальный фермент. Из-за него молоко сворачивается, а позже там образуются другие ферменты, которые облегчают пищеварение. Кроме того, сыр имеет высокую пищевую ценность и содержит много белков. Именно поэтому он полезен для организма.

Однако после термической обработки, отметила диетолог, сыр частично теряет свои свойства. Бурякова объяснила:

- После термической обработки сыр может стать продуктом более тяжелым для пищеварения людей, имеющих проблемы со здоровьем. При нагревании происходит денатурация белков, ферменты теряют свою активность, организм уже не получает ту помощь пищеварению, как при употреблении свежего сыра. Также при нагревании происходит испарение воды, то есть увеличивается концентрация жира и соли, что не очень полезно для людей с гипертонией, ожирением и сахарным диабетом.