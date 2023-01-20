Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Вред сыра в горячих блюдах: мнение диетолога

СОВА

Сыр считается полезным для организма продуктом. Так ли это на самом деле, а также для кого этот продукт может быть вреден, рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова, пишет Тульская служба новостей.

Вред сыра в горячих блюдах: мнение диетолога
Фото: СОВАСОВА

По мнению эксперта, натуральный свежий сыр содержит большое количество ферментов, полезных для пищеварения. Во время его приготовления в сыр добавляют специальный фермент. Из-за него молоко сворачивается, а позже там образуются другие ферменты, которые облегчают пищеварение. Кроме того, сыр имеет высокую пищевую ценность и содержит много белков. Именно поэтому он полезен для организма.

Однако после термической обработки, отметила диетолог, сыр частично теряет свои свойства. Бурякова объяснила:

- После термической обработки сыр может стать продуктом более тяжелым для пищеварения людей, имеющих проблемы со здоровьем. При нагревании происходит денатурация белков, ферменты теряют свою активность, организм уже не получает ту помощь пищеварению, как при употреблении свежего сыра. Также при нагревании происходит испарение воды, то есть увеличивается концентрация жира и соли, что не очень полезно для людей с гипертонией, ожирением и сахарным диабетом.

О том, какие продукты повышают риск развития рака, ранее рассказали самарские врачи.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители