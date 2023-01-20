Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт

Отказываться от сладкого во время диеты совершенно необязательно, считает врач-диетолог Майкл Мосли. В материале для Express он назвал наименее опасный для фигуры десерт.

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Мосли убежден, что если человек следит за рационом и общим количеством потребляемых калорий, он может позволить себе сладости без вреда для фигуры. Однако, предупреждает диетолог, не каждый десерт впишется в суточную норму худеющего.

Врач предлагает выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао. Он объяснил, что в нем содержится резерватрол — антиоксидант, который борется со свободными радикалами в организме, улучшает мозговое кровообращение, что, в свою очередь, предупреждает возникновение инсульта и сосудистой деменции.

Поскольку резерватрол есть и в красном вине, чернике и клюкве, Мосли также порекомендовал выбирать эти продукты в качестве десерта. Однако, предупреждает врач, увлекаться вином не стоит — одного бокала достаточно.