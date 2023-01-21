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1 час назад

Потянуло на кислое? Возможно, вам пора к врачу

Секрет Фирмыиещё 1

Человеческий организм — умный механизм. Он может заранее предупредить своего владельца о многих сбоях, если, конечно, тот внимательно его слушает. Не стоит, например, игнорировать внезапную тягу к каким-то продуктам.

Потянуло на кислое? Возможно, вам пора к врачу
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Если вы не можете пройти спокойно мимо прилавка с лимонами, возможно, вы больны. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Потянуть на кисленькое может в период простуды или другого вирусного заболевания с повышенной температурой. Всё дело в том, что в это время у человека резко повышается потребность в витамине С. Этот витамин сложно не получить, особенно если в рационе у человека есть овощи и фрукты. Однако организм и в нормальные дни расходует его очень быстро, а при простудных заболеваниях и подавно.

Внезапная любовь к кислому может проснуться у тех, кто страдает атрофическим гастритом. Организму для переработки белка нужна соляная кислота, а при этом заболевании она выделяется в недостаточном количестве. И тогда кислая еда будет улучшать процесс пищеварения, объяснила врач. Кстати, витамин С — далеко не единственное, чем богаты лимоны. У них полно других полезных свойств, включая стимулирование нейромедиаторов, отвечающих за бодрость. Впрочем, и недостатки у этих цитрусовых тоже есть .

Еда,Маргарита Королева,
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