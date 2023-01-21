Врач рекомендовала съедать на ночь кусочек сыра для борьбы с бессонницей

«Сыр поможет справиться с бессонницей и усталостью. Если посмаковать небольшой кусочек за 30 минут до сна - организм сможет расслабиться, и вы заснете легко и в хорошем настроении. Плавленый сыр к этой категории не относится. Он проходит тепловую обработку и теряет все свои полезные свойства, витамины и ферменты. В нем намного больше жира и искусственных компонентов. Чего не скажешь о бри - мягком сыре из коровьего молока. Этот вид сыра содержит много витаминов группы В, белка и жирорастворимых витаминов, но живет он только 84 дня», — пояснила Колесникова.