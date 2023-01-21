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27 минут назад

Врач рекомендовала съедать на ночь кусочек сыра для борьбы с бессонницей

Агентство «Москва»иещё 2

За 30 минут до отхода ко сну рекомендуется съедать небольшой кусочек сыра, это поможет в борьбе с бессонницей, сообщила журналистам заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова.

Врач рекомендовала съедать на ночь кусочек сыра для борьбы с бессонницей
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Сыр поможет справиться с бессонницей и усталостью. Если посмаковать небольшой кусочек за 30 минут до сна - организм сможет расслабиться, и вы заснете легко и в хорошем настроении. Плавленый сыр к этой категории не относится. Он проходит тепловую обработку и теряет все свои полезные свойства, витамины и ферменты. В нем намного больше жира и искусственных компонентов. Чего не скажешь о бри - мягком сыре из коровьего молока. Этот вид сыра содержит много витаминов группы В, белка и жирорастворимых витаминов, но живет он только 84 дня», — пояснила Колесникова.

Врач напомнила, что любителям сыра при этом стоит сдерживать себя и не переедать.

«Потреблять сыр важно аккуратно, не нужно съедать 100 г сыра ежедневно. Переизбыток даже полезных веществ негативно скажется на организме и отложится там, где не надо. Ежедневная норма потребления сыра любой жирности - 40 г. Этого достаточно, чтобы восполнить минимальный уровень белков, жиров и углеводов. Не забываем, что, кроме сыра мы едим другую пищу, поэтому этого будет достаточно», — подчеркнула Колесникова.

Еда,Мария Колесникова,
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