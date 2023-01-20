Врач назвал напитки, не подходящие для лечения изжоги

Молоко частенько советуют пить при изжоге. Причём рекомендуют не только сторонники «народных средств», но и уважаемые врачи. А ведь это не совсем грамотно, считает гастроэнтеролог и гепатолог СМ-Клиники Александр Андреев.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По его словам, напиток действительно смывает кислоту со стенок пищевода, вот только временное «облегчение» сменяется новым приступом жжения. То же самое касается лечения изжоги водой с содой. Андреев отметил, что молоко само стимулирует выработку желудочного сока, то бишь кислоты.

Поэтому облегчение бывает временным. Как только кислота по-новому выработается, стенки пищевода опять «загорятся». Кроме того, молоко не подойдёт людям с непереносимостью молочного сахара (лактозы), добавил врач в беседе с «Газетой.ru».

А они тоже, как ни странно, временами страдают от изжоги. Есть ещё один популярный народный способ лечить изжогу — пить воду с содой. Но результат почти такой же, как и в случае с молоком. На время жжение действительно проходит. Но потом сода провоцирует выработку углекислого газа в желудке. Орган увеличивается в размере, и изжога тук как тут.