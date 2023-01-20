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2 часа назад

Врач назвал напитки, не подходящие для лечения изжоги. А ими часто тушат жжение

Секрет Фирмы

Молоко частенько советуют пить при изжоге. Причём рекомендуют не только сторонники «народных средств», но и уважаемые врачи. А ведь это не совсем грамотно, считает гастроэнтеролог и гепатолог СМ-Клиники Александр Андреев.

Врач назвал напитки, не подходящие для лечения изжоги
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По его словам, напиток действительно смывает кислоту со стенок пищевода, вот только временное «облегчение» сменяется новым приступом жжения. То же самое касается лечения изжоги водой с содой. Андреев отметил, что молоко само стимулирует выработку желудочного сока, то бишь кислоты.

Поэтому облегчение бывает временным. Как только кислота по-новому выработается, стенки пищевода опять «загорятся». Кроме того, молоко не подойдёт людям с непереносимостью молочного сахара (лактозы), добавил врач в беседе с «Газетой.ru».

А они тоже, как ни странно, временами страдают от изжоги. Есть ещё один популярный народный способ лечить изжогу — пить воду с содой. Но результат почти такой же, как и в случае с молоком. На время жжение действительно проходит. Но потом сода провоцирует выработку углекислого газа в желудке. Орган увеличивается в размере, и изжога тук как тут.

К тому же содой можно нарушить водно-солевой баланс в организме. Что же тогда делать? По словам гастроэнтеролога, самый простой способ — пожевать жвачку без сахара и мяты. Она усилит выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счёт содержания щёлочи. Можно также выпить щелочную минералку. К слову, о минералке. Вокруг этого напитка тоже полно мифов. Чем он может быть полезен на самом деле, мы рассказывали здесь .

Еда,Александр Андреев,
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