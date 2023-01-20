5 сыров, которые можно есть при высоком холестерине

Некоторые виды сыра, например пармезан или сыр с плесенью, как правило, содержат много жира и холестерина. А если у вас уже повышен уровень холестерина? К счастью, это не означает, что сыр вам нельзя.
Издание Eat this, not that! перечислило виды сыра с низким содержанием холестерина.
Моцарелла содержит всего 15 миллиграммов холестерина на 30 граммов. Она в целом довольно нежирная.
Мы не воспринимаем его как сыр, но в англоязычной культуре творог считается сортом молодого мягкого сыра.
В нём содержится всего 25 миллиграммов холестерина на 30 граммов.
В ней 19 миллиграммов холестерина на 1/4 чашки.
Чаще всего делаются из тоже моцареллы с небольшим добавлением других сортов.