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2 часа назад

5 сыров, которые можно есть при высоком холестерине

Ferra.ru

Некоторые виды сыра, например пармезан или сыр с плесенью, как правило, содержат много жира и холестерина. А если у вас уже повышен уровень холестерина? К счастью, это не означает, что сыр вам нельзя.

5 сыров, которые можно есть при высоком холестерине
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Издание Eat this, not that! перечислило виды сыра с низким содержанием холестерина.

1. Моцарелла.

Моцарелла содержит всего 15 миллиграммов холестерина на 30 граммов. Она в целом довольно нежирная.

2. Творог.

Мы не воспринимаем его как сыр, но в англоязычной культуре творог считается сортом молодого мягкого сыра.

3. Фета.

В нём содержится всего 25 миллиграммов холестерина на 30 граммов.

4. Частично обезжиренная рикотта.

В ней 19 миллиграммов холестерина на 1/4 чашки.

5. Сырные палочки.

Чаще всего делаются из тоже моцареллы с небольшим добавлением других сортов.

Еда,
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