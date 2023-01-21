Как приготовить тот самый грибной крем-суп «как в ресторанах»

Те, кто хоть раз пробовал грибной крем-суп в ресторане, скорее всего, хотел повторить его дома. Однако, многим кажется, что это сложное блюдо и воспроизвести его самим будет не просто.
Тем временем, на самом деле, это совсем не сложно. Да и набор ингредиентов, возможно, есть на вашей кухне прямо сейчас.
90 г сливочного масла
2 средние луковицы, крупно нарезанные
1 зубчик чеснока, раздавленный
500 г мелко нарезанных грибов (хорошо подойдут шампиньоны)
2 ст л муки
1 л горячего куриного бульона
1 лавровый лист
4 столовые ложки сливок
Небольшая горсть петрушки, крупно нарезанной, для подачи (по желанию)
Нагрейте масло в большой кастрюле и обжарьте лук и чеснок, пока они не станут мягкими, но не подрумянятся, примерно 8-10 минут.
Добавьте грибы и готовьте на сильном огне еще 3 минуты, пока они размякнут. Посыпьте мукой и перемешайте. Влейте куриный бульон, доведите смесь до кипения, затем добавьте лавровый лист и варите еще 10 минут.
Выньте и выбросьте лавровый лист, затем снимите грибную смесь с огня и взбейте с помощью ручного блендера до получения однородной массы. Осторожно разогрейте суп и перемешайте со сливками (или вы можете заморозить суп на этом этапе — просто перемешайте сливки при нагревании). Посыпьте петрушкой, если хотите, и подавайте к столу.