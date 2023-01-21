Как приготовить тот самый грибной крем-суп «как в ресторанах»

Те, кто хоть раз пробовал грибной крем-суп в ресторане, скорее всего, хотел повторить его дома. Однако, многим кажется, что это сложное блюдо и воспроизвести его самим будет не просто.

Фото: © Дело Вкуса, delo-vcusa.ru © Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Тем временем, на самом деле, это совсем не сложно. Да и набор ингредиентов, возможно, есть на вашей кухне прямо сейчас.

Ингредиенты:

90 г сливочного масла

2 средние луковицы, крупно нарезанные

1 зубчик чеснока, раздавленный

500 г мелко нарезанных грибов (хорошо подойдут шампиньоны)

2 ст л муки

1 л горячего куриного бульона

1 лавровый лист

4 столовые ложки сливок

Небольшая горсть петрушки, крупно нарезанной, для подачи (по желанию)

Способ приготовления:

Нагрейте масло в большой кастрюле и обжарьте лук и чеснок, пока они не станут мягкими, но не подрумянятся, примерно 8-10 минут.

Добавьте грибы и готовьте на сильном огне еще 3 минуты, пока они размякнут. Посыпьте мукой и перемешайте. Влейте куриный бульон, доведите смесь до кипения, затем добавьте лавровый лист и варите еще 10 минут.