Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Как приготовить тот самый грибной крем-суп «как в ресторанах»

Диана Товсепова

Те, кто хоть раз пробовал грибной крем-суп в ресторане, скорее всего, хотел повторить его дома. Однако, многим кажется, что это сложное блюдо и воспроизвести его самим будет не просто.

Как приготовить тот самый грибной крем-суп «как в ресторанах»
Фото: © Дело Вкуса, delo-vcusa.ru© Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Тем временем, на самом деле, это совсем не сложно. Да и набор ингредиентов, возможно, есть на вашей кухне прямо сейчас.

Ингредиенты:

90 г сливочного масла

2 средние луковицы, крупно нарезанные

1 зубчик чеснока, раздавленный

500 г мелко нарезанных грибов (хорошо подойдут шампиньоны)

2 ст л муки

1 л горячего куриного бульона

1 лавровый лист

4 столовые ложки сливок

Небольшая горсть петрушки, крупно нарезанной, для подачи (по желанию)

Рецепт вкусной и хрустящей картошки фри без жарки в масле: видео

Способ приготовления:

Нагрейте масло в большой кастрюле и обжарьте лук и чеснок, пока они не станут мягкими, но не подрумянятся, примерно 8-10 минут.

Добавьте грибы и готовьте на сильном огне еще 3 минуты, пока они размякнут. Посыпьте мукой и перемешайте. Влейте куриный бульон, доведите смесь до кипения, затем добавьте лавровый лист и варите еще 10 минут.

Выньте и выбросьте лавровый лист, затем снимите грибную смесь с огня и взбейте с помощью ручного блендера до получения однородной массы. Осторожно разогрейте суп и перемешайте со сливками (или вы можете заморозить суп на этом этапе — просто перемешайте сливки при нагревании). Посыпьте петрушкой, если хотите, и подавайте к столу.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители