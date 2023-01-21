Диетолог назвала продукты для поддержания иммунитета

Для поддержания иммунитета необходимо каждый день есть овощи, фрукты, а также другие продукты с содержанием клетчатки. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар», — рассказала Соломина в разговоре с радио Sputnik.

Она также отметила, что для получения клетчатки подойдут цельнозерновой хлеб или крупа. Соломатина добавила, что крупа должна быть с оболочкой.

Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская отмечала, что зимой иммунитет особенно уязвим. Для его поддержки она рекомендовала употреблять квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины.