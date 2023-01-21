Диетолог рассказала о неожиданной пользе авокадо

"Это безупречная работа легких, так как альвеолы выстланы именно жировой оболочкой, через которую хорошо обеспечивается газообмен", – объясняет Королева.

"В составе наших тканей должны быть белки не только животного, но и растительного происхождения, чтобы, дополняя друг друга, они обеспечивали безупречность всех биохимических реакций и работу клеток", – говорит Королева.

Специалист рекомендует употреблять авокадо два-три раза в неделю, чтобы получать от него максимальную пользу. Ранее были названы полезные свойства граната. В его составе содержится много витамина C и других микроэлементов. Употребление граната оказывает на организм человека общеукрепляющее воздействие, помогает в профилактике простуд, а также дает омолаживающий эффект. Кроме того, он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и препятствует развитию онкологии.