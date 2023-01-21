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1 час назад

Диетолог рассказала о неожиданной пользе авокадо

Москва24

Регулярное употребление авокадо поможет поддержать здоровье сердца и сосудов, укрепит нервную систему и будет способствовать профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Диетолог рассказала о неожиданной пользе авокадо
Фото: m24.rum24.ru

Прежде всего авокадо – источник полезных жиров, которые необходимы для репродуктивной функции и здоровья легких, отметила эксперт.

"Это безупречная работа легких, так как альвеолы выстланы именно жировой оболочкой, через которую хорошо обеспечивается газообмен", – объясняет Королева.

Также в составе авокадо присутствует растительный белок, который необходим для построения тканей организма.

"В составе наших тканей должны быть белки не только животного, но и растительного происхождения, чтобы, дополняя друг друга, они обеспечивали безупречность всех биохимических реакций и работу клеток", – говорит Королева.

Специалист рекомендует употреблять авокадо два-три раза в неделю, чтобы получать от него максимальную пользу. Ранее были названы полезные свойства граната. В его составе содержится много витамина C и других микроэлементов. Употребление граната оказывает на организм человека общеукрепляющее воздействие, помогает в профилактике простуд, а также дает омолаживающий эффект. Кроме того, он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и препятствует развитию онкологии.

Еда,Маргарита Королева,
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