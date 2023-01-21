Четыре отличных блюда с творогом к любому столу

Творог — отличный ингредиент для многих блюд, с ним можно приготовить хоть сырники, хоть начинку для выпечки. Предлагаем вам отличные рецепты, которые дополнят любой рацион.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Банановые сырники

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Ингредиенты: Творог – 0,5 кг

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г (можно меньше)

Бананы – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Протертый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности. Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек. Обжарить на разогретом растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минут.

Ачма с творогом

Ингредиенты: Лаваш армянский — 2 шт.

Творог — 500 г

Сулугуни — 200 г

Кефир 3.2% — 400 мл

Укроп — 40 г

Соль — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

На крупной терке измельчить сыр, добавить к творогу, посолить и хорошо перемешать. Нарезать лаваш на одинаковые по размеру пласты. Выложить первый лист лаваша на глубокий противень и смазать кефиром. Выложить творожно-сырную начинку. Следующий лист лаваша вымочить в кефире, аккуратно перенести его на противень. Сверху снова выложить начинку, затем снова вымоченный в кефире лаваш. Последним слоем должен быть лаваш. Сверху посыпать его обильно тертым сыром и мелко нарезанным укропом. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180С.

Творожный торт из печенья

Ингредиенты: Печенье — 500-600 г

Молоко — 200 мл

Творог — 500 г

Масло сливочное — 100 г

Сахар — 150 г

Сметана — 50 г

Какао-порошок для посыпки

Банан — 2 шт.

Процесс приготовления:

Сделать крем из творога, сливочного масла, сахара, сметаны, взбить все это до состояния достаточно густого крема. Каждое печенье обмакнуть в молоко и выложить в разъемную форму послойно: один слой пченья, затем слой крема, слой бананов кружочками, опять слой печенья, еще слой крема, сверху посыпать крошкой из печенья и немного какао или орехами.

Творожная запеканка с кокосовой стружкой

Ингредиенты: Творог 5% — 500 г

Сахар —120 г

Яйцо — 5 шт.

Сметана — 100 г

Кукурузный крахмал — 2 ст.л.

Кокосовая стружка — 30 г

Ванилин — 2 ч.л.

Процесс приготовления: