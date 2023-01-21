Четыре отличных блюда с творогом к любому столу

Творог — отличный ингредиент для многих блюд, с ним можно приготовить хоть сырники, хоть начинку для выпечки. Предлагаем вам отличные рецепты, которые дополнят любой рацион.
Протертый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности. Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек. Обжарить на разогретом растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минут.
На крупной терке измельчить сыр, добавить к творогу, посолить и хорошо перемешать. Нарезать лаваш на одинаковые по размеру пласты. Выложить первый лист лаваша на глубокий противень и смазать кефиром. Выложить творожно-сырную начинку. Следующий лист лаваша вымочить в кефире, аккуратно перенести его на противень. Сверху снова выложить начинку, затем снова вымоченный в кефире лаваш. Последним слоем должен быть лаваш. Сверху посыпать его обильно тертым сыром и мелко нарезанным укропом. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180С.
Сделать крем из творога, сливочного масла, сахара, сметаны, взбить все это до состояния достаточно густого крема. Каждое печенье обмакнуть в молоко и выложить в разъемную форму послойно: один слой пченья, затем слой крема, слой бананов кружочками, опять слой печенья, еще слой крема, сверху посыпать крошкой из печенья и немного какао или орехами.
Желтки отделить от белков. К желткам добавить творог, сметану, кукурузный крахмал, сахар, ванилин и пробить все погружным блендером до гладкой и однородной текстуры. К творожной смеси добавить кокосовую стружку и перемешать Белки взбить миксером в отдельной миске до устойчивых пиков. В 2-3 подхода переложить пышные белки к творожной массе и аккуратно вмешать ложкой. Форму диаметром 22 см застелить пергаментом, выложить творожное тесто и разравнять. Отправить в разогретую до 180С духовку на 35-40 минут.