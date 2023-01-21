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1 час назад

Что на обед? Готовим сытный суп харчо

Eva.ru

В сырую погоду отличным вариантом обеда станет горячее и сытное блюдо, например суп. Предлагаем приготовить харчо, это то, что вам сейчас нужно!

Что на обед? Готовим сытный суп харчо
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Говядина (мякоть бедра) — 1 кг Лук репчатый — 2 шт Томаты спелые — 2 шт Томатная паста — 1 ст.л. Грузинская аджика — 1 ч.л. Горячая вода — 3 л Рис круглозерный - 100 г Шафран Кориандр Хмели-сунели Петрушка Кинза Чеснок — 2-3 зубчика Соль, перец

Процесс приготовления:

На смеси разогретого сливочного и растительного масла обжарьте говядину. Добавьте к мясу нарезанный кубиком или полукольцами (как вам больше нравится) репчатый лук и снова обжарьте до мягкости лука. Томаты разрежьте пополам и натрите мякоть на терке. Добавьте в кастрюлю протертые томаты, томатную пасту, аджику, перемешайте. Накройте крышкой и тушите 8-10 минут. Влейте горячую воду и тушите под крышкой 30-40 минут. Приправьте солью и перцем. Добавьте специи и рис и варите до готовности риса (примерно 20 минут). Добавьте натертый чеснок и мелко нарубленную зелень, перемешайте. Готовьте еще пару минут. Дайте супу настояться 15-20 минут и подавайте.

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