Что на обед? Готовим сытный суп харчо

В сырую погоду отличным вариантом обеда станет горячее и сытное блюдо, например суп. Предлагаем приготовить харчо, это то, что вам сейчас нужно!

Ингредиенты:

Процесс приготовления:

На смеси разогретого сливочного и растительного масла обжарьте говядину. Добавьте к мясу нарезанный кубиком или полукольцами (как вам больше нравится) репчатый лук и снова обжарьте до мягкости лука. Томаты разрежьте пополам и натрите мякоть на терке. Добавьте в кастрюлю протертые томаты, томатную пасту, аджику, перемешайте. Накройте крышкой и тушите 8-10 минут. Влейте горячую воду и тушите под крышкой 30-40 минут. Приправьте солью и перцем. Добавьте специи и рис и варите до готовности риса (примерно 20 минут). Добавьте натертый чеснок и мелко нарубленную зелень, перемешайте. Готовьте еще пару минут. Дайте супу настояться 15-20 минут и подавайте.