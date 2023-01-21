Названы наименее вредные для фигуры десерты

— Ягоды менее опасны, особенно несладкие: клубника, черника, малина, голубика. Фрукты более коварны: так как в них больше фруктозы, они чаще бывают более сладкими. Но все зависит от количества сахара. Там в основном вода и клетчатка, поэтому сахара все равно не так много, как в десертах, в которые кладется добавленный сахар, где есть белая мука, жиры и т. д., — отметила собеседница «ВМ».