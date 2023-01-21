Университет Квебека выяснил, как приготовление кофе вредит экологии

Самый популярный способ приготовления кофе негативно влияет на окружающую среду. К такому выводу пришли ученые Университета Квебека в Канаде.
Эксперты проанализировали способы приготовления напитка с помощью капсул, в кофеварке и во френч-прессе. Они учитывали особенности агрокультуры, а также количество посуды, которое необходимо помыть после употребления кофе.
Выяснилось, что наименее экономным и опасным для окружающей среды способом приготовления напитка является использование кофеварки. Он вынуждает тратить больше сырья, а также энергии для разогрева воды, сообщает издание The Conversation.