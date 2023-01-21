Россиянам объяснили, почему некоторые много едят и не толстеют

Наверняка у каждого есть знакомый, который может есть что угодно и сколько угодно, но при этом не толстеть. И все окружающие смотрят на него с завистью. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как это так получается. По её мнению, секретов несколько: физическая активность и большое количество мышц, наследственность и правильное пищевое поведение. Ещё один вариант — вы просто неправильно воспринимаете чужой рацион.

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Во-первых, человеку может казаться, что его знакомый или знакомая ест очень много. Например, завтрак из кофе с круассаном может показаться калорийным, хотя он вполне укладывается в норму. А какой-то кажущийся «здоровым» приём пищи может наоборот содержать много калорий.

Во-вторых, человек, любящий много поесть, может много двигаться. Например, он гуляет с собакой, занимается спортом или даже по работе много ходит пешком. Всё это требует большого количества пищи.

Хорошая фигура может быть вызвана наследственностью. Хороший обмен веществ у него может быть на генетическом уровне.

И, в конце концов, человек может есть «неправильную» пищу, но зато делать это в небольших количествах. Вот и получается достигать баланса в питании.