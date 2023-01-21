Крупные — не значит хорошие. Как выбирать куриные яйца

Куриные яйца — полезнейший продукт. Они защищают от рака, укрепляют иммунитет, улучшают память и работу печени. Но при выборе в магазине порой даже не знаешь, на что обратить внимание. Логика примерно такая: раз не битые, срок годности вроде не истёк — значит можно брать. Как же выбрать действительно качественные и полезные яйца? Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Специалист посоветовала смотреть в первую очередь на дату производства на упаковке. Зачастую там указывают дату сортировки яиц, но она и не должна сильно отличаться от даты выпуска. Чтобы подстраховаться, лучше выбирать продукцию производителя, который находится к вам ближе всех.

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Само яйцо должно быть без сколов, трещин и не слишком грязным, отметила Головкова. А вот что значения не имеет, так это цвет и небольшие шероховатости на скорлупе. Вы, наверное, заметили, что яйца бывают белые и коричневые. Цвет зависит только от окраса самой несушки, на вкус и тем более качество он не влияет.

А вот с размером интереснее. Считается, что чем яйцо крупнее, тем оно лучше. На самом деле это зависит не от качества, а от породы и возраста птицы: чем она старше, тем яйцо крупнее. В зависимости от размера различают следующие категории куриных яиц: С0 (большое: от 65 до 75 г), С1 (среднее: от 55 до 65 г), С2 (маленькое: от 45 до 55 г).

«Более мелкие яйца полезнее отборных, что подтвердили некоторые экспертизы. Оптимальное соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот оказалось в яйцах первой категории», — рассказала представитель Роспотребнадзора порталу «Здоровое питание».

К слову, цвет желтка тоже определяется возрастом несушки. Обычно, чем старше несушка, тем ярче желток. Но и рацион её питания тоже играет роль.

Не храним на дверце холодильника

Традиционно яйца ставят в дверцу холодильника, там обычно для них есть даже специальный отсек с ячейками. Но Головкова посоветовала так не делать.

От постоянной тряски при открывании и закрывании дверцы куриное яйцо может треснуть. И обычно в этой части холодильника теплее, чем в основном отсеке, что тоже уменьшает срок хранения продукта.

«Лучше всего держать яйца в ящике для хранения овощей, не вынимая из картонной упаковки, в которой они продавались, причём лежать они должны узким концом вниз», — порекомендовала эксперт.