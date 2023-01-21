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1 час назад

8 эффектов отказа от сахара для организма

Ferra.ru

Эксперты советуют сокращать количество сладкого в рационе. Издание Eat this, not that! рассказало, что будет, если вы хотя бы месяц будете следовать их совету.

8 эффектов отказа от сахара для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Меньше воспалений в организме.

Исследование 2006 года предполагает, что сахар может быть напрямую связан с воспалением.

2. Снижение риска рака.

В отчёте за 2020 год, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, говорится, что потребление сахара может быть фактором риска развития некоторых видов рака, особенно рака молочной железы.

3. Станет больше энергии.

Эксперты говорят, что рафинированный сахар, содержащийся, например, в обработанных пищевых продуктах, печенье, чипсах и тортах, может вызвать у вас чувство вялости.

4. Улучшится здоровье кишечника.

Если вас беспокоят вздутия живота и непредсказуемость пищеварительной системы, возможно, вам стоит отказаться от сахара.

5. Улучшится здоровье зубов.

По данным Healthy Food America, у взрослых, которые регулярно употребляют от одного до двух сладких напитков в день, на 30% больше стоматологических заболеваний.

6. Станет меньше депрессии и беспокойства.

Согласно исследованию, более высокое потребление сахара связано с более высоким риском депрессии.

7. Снизится риск диабета.

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что независимо от веса человека или уровня висцерального жира употребление всего одного сладкого напитка в день связано с повышенным риском развития диабета.

8. Улучшится состояние кожи.

Исследователи обнаружили, что диета, богатая сахаром, жирами и продуктами животного происхождения, действительно была связана с увеличением акне у взрослых

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