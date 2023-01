6 здоровых продуктов на замену привычным десертам

Диетологи рассказали, что побаловать себя чем-то сладким каждый день — это не то, чего вы должны лишаться на здоровом питании. Вопрос в выборе этого сладкого. Издание Eat this, not that! с опорой на экспертов перечислило шесть альтернатив привычным десертам.