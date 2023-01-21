Этот чай поможет вам сфокусироваться лучше, чем кофе

Кофе — далеко не единственный напиток, который заряжает энергией и повышает бдительность. В некоторых частях Южной Америки, например, популярен чай мате.

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Мате — это травяной чай , приготовленный из листьев и стеблей вечнозеленого кустарника Ilex paraguariensis. Как рассказал диетолог, исследования показывают, что употребление одного литра мате в день может значительно снизить уровень сахара в крови и холестерина ЛПНП у людей с диабетом 2 типа. Однако необходимы дополнительные исследования.