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49 минут назад

Этот чай поможет вам сфокусироваться лучше, чем кофе

Ferra.ru

Кофе — далеко не единственный напиток, который заряжает энергией и повышает бдительность. В некоторых частях Южной Америки, например, популярен чай мате.

Этот чай поможет вам сфокусироваться лучше, чем кофе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мате — это травяной чай , приготовленный из листьев и стеблей вечнозеленого кустарника Ilex paraguariensis. Как рассказал диетолог, исследования показывают, что употребление одного литра мате в день может значительно снизить уровень сахара в крови и холестерина ЛПНП у людей с диабетом 2 типа. Однако необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, у мате есть стимулирующее действие. Частично это связано с тем, что этот напиток содержит кофеин. В то время как содержание кофеина в чашке кофе составляет около 80 мг, количество кофеина в чашке мате может варьироваться от 25 до 175 мг.

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