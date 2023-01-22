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35 минут назад

Роскачество назвало худшие марки сметаны

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Сметана с добавлением кишечной палочки была найдена специалистами Роскачества на полках магазинов. Эксперты проверили несколько торговых марок и выявили, что производители не просто нарушают правила гигиены на производстве, но и торгуют фальсификатом.

Роскачество назвало худшие марки сметаны
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нашли фитостерины, наличие которых говорит о том, что изготовители использовали при производстве сметаны растительные жиры. Из шести марок с фальсификатом производители сметаны использовали в названии товара слова, вызывающие ассоциации с фермерской, домашней или деревенской продукцией», – говорят специалисты Роскачества.

Растительные жиры были обнаружены в следующих марках сметаны: «Вятская», «Аннушкина ферма», «Отборная», «Новая деревня», «Пятигорская» и Vita.

Также в 20-процентной сметане марки Vita была обнаружена кишечная палочка. На этом же эксперты Роскачества поймали и других производителей: «Из молока нашей дойки», «Аннушкина ферма», «Молочный фермер», «Козельская», «Калужская зорька», «Киржачский молочный завод», «Просто Азбука» и «Молочный домик».

В части исследуемых образцов сметаны было обнаружено превышение нормы дрожжей, а также плесень. Это говорит о том, что у производителя может быть антисанитария на производстве либо были нарушены условия транспортировки или хранения, пишет «Роскачество».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, чем полезна горчица. Оказывается, состав продукта позволяет использовать его не только для еды, но и для лечения болезней.

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