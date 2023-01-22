Как готовят знаменитый костромской сыр: секреты технологов

Гастрономический туризм пока недостаточно популярен в России. Однако почти в каждом регионе и даже отдельных городах есть блюда, которые лучше пробовать и покупать именно там. За костромским сыром в один из старейших городов России отправился корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Сырная биржа Костромы больше походит на ярмарку, где можно продегустировать и купить понравившийся сыр. Все сорта от местных производителей.

Один из современных сыроваренных заводов Костромы. Его открыли три года назад. «Сусанин», «Романов», «Трюфель», «Бофор». Есть даже «Старая Кострома». Все это названия сыров, которые здесь варят.

«Мы делали ставку на то, чтобы сыры были больше деликатесными, чем традиционными. Это сыры для наслаждения», – рассказал директор предприятия по производству сыра Антон Коваленко.

Технологию сначала отработали на экспериментальной площадке, все получилось, запустили производство. Начали постепенно увеличивать объемы выпуска элитных сыров. Технологи-сыровары сделали ставку на нестандартную рецептуру и не ошиблись.

«Это очень трудоемкие сыры, за ними нужен особый уход. На всем протяжении созревания их нужно постоянно переворачивать, обрабатывать, также контролировать температуру, влагу и все остальное», – отметил технолог предприятия по производству сыра Андрей Вахрушев.

Успех костромских сыроваров не только в технологиях. Молоко стараются использовать от местных коров.

«Один из секретов наших сыроваров – молоко, которое берется для производства сыра, от костромской породы коров. Это бурая порода с особыми свойствами, нет аллергенов, очень много белка, поэтому это молоко подходит для производства сыра», – пояснил директор Департамента агропромышленного комплекса Костромской области Дмитрий Петрушин.