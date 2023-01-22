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36 минут назад

Перечислены самые полезные продукты для голоса

Секрет Фирмы

Самым популярным продуктом для голосовых связок считаются сырые яйца — именно их пьют многие певцы перед выходом на сцену. Однако не яйцами едиными. По словам врача-диетолога Марины Макиши, восстановить связки помогут и ряд других продуктов. Например: нежирная птица, морская мясо, рыба. В них всех содержатся аминокислоты, так необходимые для восстановления клеток.

Перечислены самые полезные продукты для голоса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист отметила, что для эластичности связок в нашем рационе должно содержаться достаточное количество белка. Второй момент — правильные жиры, необходимые для эластичности связок и восстановления клеток. Речь идёт о содержащих омега-3 растительном масле и жирной морской рыбе. Что до яиц, которые пьют артисты, то важно, чтобы они были куплены в магазине.

«Они должны пройти определённую проверку, потому что основная опасность их употребления — риск заражения сальмонеллёзом. Сальмонелла может находиться как раз на поверхности яйца и, соответственно, это несёт определённые риски» — предупредила врач.

Также, по её словам, для хорошего голоса в рационе должны быть разные овощи и фрукты.

«Хорошим источником витамина А являются все овощи и фрукты, которые имеют оранжевый, красный или жёлтый цвет. Это как раз признаки содержания витамина А и бета-каротина. Ну и та же самая петрушка. Чтобы не было сухости в горле, пьём различные напитки, лучше негазированные», — резюмировала Макиша.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что потерять голос можно, просто болтая на морозе.

Еда,Владимир Зайцев,
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