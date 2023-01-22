Какой попкорн не навредит здоровью: ответ диетолога

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что попкорн может навредить здоровью, поэтому его нужно выбирать правильно. Врач объяснила, продукт каких вкусов лучше не употреблять.

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«Самым калорийным считается попкорн с добавлением соусов. Например, при добавлении жирного сырного соуса калорийность может увеличиться в два раза за счет высокого содержания насыщенных жиров, и количество соли в продукте тоже повышается. Надо обращать внимание на пищевую ценность продукта. Лучше покупать тот попкорн, в котором меньше всего добавок», – говорит Антонина Стародубова.

Одна порция соленого попкорна весом 50–60 граммов содержит в себе половину дневной нормы пищевой соли, поэтому таким продуктом лучше не злоупотреблять. Врач напомнила, что избыток натрия в организме задерживает жидкость и повышает давление.

Сладкий попкорн может привести к набору веса, так как в зерно добавляют много сиропа, сахара или карамели. По словам диетолога, употребляемое количество такого воздушного зерна не должно превышать 25–50 граммов в день.

«Питание должно быть разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн каждый день. Также не рекомендуется давать сладкий или соленый попкорн детям до трех лет», – уточнила диетолог.

По мнению врача, лучший попкорн, который не навредит здоровью, – простой, без добавок. В самом зерне, считает Антонина Стародубова, нет ничего плохого, так как его готовят без масла при помощи горячего воздуха, пишет «РИА Новости».