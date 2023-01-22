Какой попкорн не навредит здоровью: ответ диетолога

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что попкорн может навредить здоровью, поэтому его нужно выбирать правильно. Врач объяснила, продукт каких вкусов лучше не употреблять.
«Самым калорийным считается попкорн с добавлением соусов. Например, при добавлении жирного сырного соуса калорийность может увеличиться в два раза за счет высокого содержания насыщенных жиров, и количество соли в продукте тоже повышается. Надо обращать внимание на пищевую ценность продукта. Лучше покупать тот попкорн, в котором меньше всего добавок», – говорит Антонина Стародубова.
Одна порция соленого попкорна весом 50–60 граммов содержит в себе половину дневной нормы пищевой соли, поэтому таким продуктом лучше не злоупотреблять. Врач напомнила, что избыток натрия в организме задерживает жидкость и повышает давление.
Сладкий попкорн может привести к набору веса, так как в зерно добавляют много сиропа, сахара или карамели. По словам диетолога, употребляемое количество такого воздушного зерна не должно превышать 25–50 граммов в день.
«Питание должно быть разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн каждый день. Также не рекомендуется давать сладкий или соленый попкорн детям до трех лет», – уточнила диетолог.
По мнению врача, лучший попкорн, который не навредит здоровью, – простой, без добавок. В самом зерне, считает Антонина Стародубова, нет ничего плохого, так как его готовят без масла при помощи горячего воздуха, пишет «РИА Новости».
Ранее «ФедералПерсс» сообщал, что Роскачество перечислило худшие марки сметаны. Эксперты нашли в продукте кишечную палочку и плесень.