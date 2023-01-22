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2 часа назад

Названы четыре полезных продукта, которые надо есть хотя бы раз в неделю

Секрет Фирмыиещё 1

О пользе правильного питания наслышаны многие. Правда, следовать его заветам под силу не всем — ведь вокруг столько соблазнов. Тем не менее, врачи не устают рекомендовать есть больше клетчатки, белка и полезных жиров. Ниже — о четырёх продуктах, которые нужно есть хотя бы раз в неделю. Они обогащают организм полезными веществами и укрепляют ключевые органы.

4 продукта, которые нужно есть хотя бы раз в неделю
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалисты рекомендуют всегда держать дома орехи. Если есть их хотя бы раз в неделю, то поступление полезной клетчатки, которая даст надолго чувство сытости, минералов и незаменимых жирных кислот, вам обеспечено. Последние, кстати, прекрасно защитят сердце и сосуды.

Полезно регулярно добавлять в рацион также шпинат или другую зелень. В шпинате мало калорий, зато полно витаминов и минералов.

Конечно, здоровое питание не обходится и без авокадо. Оно, кажется, полезно всем и для всего. Главная его заслуга — большое количество полезных жиров. Так что можно смело закупаться этими плодами. Важно только правильно их выбрать.

Клетчатка — это, конечно, отлично, только и про сладкое забывать не стоит. Но бежать за конфетами и тортиками не стоит — пользу принесёт только горький шоколад. Он защитит от вредного ультрафиолетового излучения, поможет улучшить циркуляцию крови и даже снизить давление. Сладости в большом количестве на пользу не идут, но несколько кусочков раз в неделю точно не помешают.

А вот если ограничиться несколькими кусочками — вариант не для вас, стоит задуматься, почему постоянно тянет на сладкое.

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