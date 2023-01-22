Какой сыр считается самым полезным для здоровья

Существует очень много разновидностей сыров. И среди них одни варианты считаются «здоровыми», а вторые - не очень. О первых подробнее рассказала специалист в области питания Челси Амер.

Что касается вопроса о том, какой из сыров - самый полезный, то, по словам диетолога и владельца Chelsey Amer Nutrition Челси Амер, однозначного ответа на него нет. Вообще она порекомендовала творог, так как в нём много сытного жира, белка, а также мало натрия. Среди других подобных вариантов эксперт выделила моцареллу и рикотту.

Избыток любого сыра при этом может навредить здоровью. Вместе с тем многие сыры не особо отличаются друг от друга с точки зрения содержания белка, натрия, жира. Поэтому при выборе фокусируйтесь больше на вкусе продукта и на внутреннем удовлетворении от него.

Наименее обработанные (и поэтому наименее вредные) разновидности сыров включают в себя: козий сыр, сыр фета, сыр рикотта, творог. А если вы не знаете, что лучше всего взять для бутерброда, то возьмите свежую моцареллу. В ней много белка, кальция и при этом меньше натрия, чем в других сырах.