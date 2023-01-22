Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Какой сыр считается самым полезным для здоровья

Ferra.ru

Существует очень много разновидностей сыров. И среди них одни варианты считаются «здоровыми», а вторые - не очень. О первых подробнее рассказала специалист в области питания Челси Амер.

Какой сыр считается самым полезным для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Что касается вопроса о том, какой из сыров - самый полезный, то, по словам диетолога и владельца Chelsey Amer Nutrition Челси Амер, однозначного ответа на него нет. Вообще она порекомендовала творог, так как в нём много сытного жира, белка, а также мало натрия. Среди других подобных вариантов эксперт выделила моцареллу и рикотту.

Избыток любого сыра при этом может навредить здоровью. Вместе с тем многие сыры не особо отличаются друг от друга с точки зрения содержания белка, натрия, жира. Поэтому при выборе фокусируйтесь больше на вкусе продукта и на внутреннем удовлетворении от него.

Наименее обработанные (и поэтому наименее вредные) разновидности сыров включают в себя: козий сыр, сыр фета, сыр рикотта, творог. А если вы не знаете, что лучше всего взять для бутерброда, то возьмите свежую моцареллу. В ней много белка, кальция и при этом меньше натрия, чем в других сырах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители