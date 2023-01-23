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49 минут назад

Названа самая полезная для здоровья каша

runews24.ru

Среди каш самой полезной для здоровья оказалась каша из полбы. Она известна с давних времён. Её не зря называют русской кашей. Об этом написал «Царьград».

Полба – сорт пшеницы. Она содержит много клетчатки, углеводов и минимум жиров. В составе зерна полудиких сортов есть витамины и минералы, их больше, чем в пшенице. У полбы выше также антиоксидантные свойства. Полбу нельзя употреблять только тем, у кого есть индивидуальная непереносимость.

Врач общей практики Сергей Алендеев посоветовал выбирать полбу, если вы решаете между ней и пшеницей.

По словам медика, в полбе больше витаминов, минералов и белка. Они содержатся в оболочке зерна. Поэтому врачи советуют цельнозерновые крупы. Выпечка из полбы тоже не скажется на весе.

Каша из неё утоляет голод, улучшает работу пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем. Помимо этого, повышает тонус организма и нормализует уровень сахара в крови.

Полбу можно также добавлять в суп, есть с курицей или рыбой.

Еда,Видео,
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