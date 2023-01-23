Роспотребнадзор назвал 5 продуктов, дающих заряд энергии

Многие люди привыкли начинать свой день с чашки кофе. Однако чрезмерное употребление напитка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Тем, кому не хватает бодрости по утрам, рекомендуют заменить кофе другими продуктами.

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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, мощный заряд энергии дают бананы. Дело в том, что в этом фрукте содержится много клетчатки, фруктозы и глюкозы. Магний и калий, а также витамины E, C и B6 помогают регулировать деление клеток и обмен веществ.

Чтобы не засыпать на ходу, эксперты рекомендуют на завтрак есть яйца. Они восполняют нехватку железа и витаминов группы B для активной работы мозга. Яичный белок стимулирует рост мышц и улучает метаболизм.

В орехах содержится почти столько же белка, сколько в постном мясе. Этот продукт рекомендуют использовать в качестве перекуса. По словам специалистов, орехи быстро повышают концентрацию и скорость восприятия.

Цитрусовые могут дать заряд бодрости на целый день. Доказано, что запах апельсина, лимона или лайма повышает настроение и улучшает мозговую активность. Цитрусовые содержат очень много витамина С, который оказывает противовоспалительное действие.