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1 час назад

Диетолог рассказала, можно ли есть выпечку каждый день

РИА "ФедералПресс"

При сбалансированном по белкам, жирам, углеводам и калорийности питании добавлять в рацион булочки и пирожки можно. Главное – соблюдать меру. Об этом сообщила диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Диетолог рассказала, можно ли есть выпечку каждый день
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Выпечка – калорийная пища, поэтому даже людям без избыточного веса следует соблюдать меру. Учитывая калорийность рациона и пищевую ценность продукта, можно определить порцию выпечки, которую позволительно съесть. Но она не должна превышать 150-200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога. И, конечно, не стоит употреблять такую еду ежедневно», – пояснила врач в разговоре с РИА Новости.

По словам Стародубовой, опасность выпечки кроется в ее составе. Например, в обычном слоеном или сдобном тесте очень много жиров и сахара, поэтому лучше готовить мучное на постном дрожжевом тесте. А для начинки стоит выбирать капусту, зелень, бобовые, нежирные мясо и птицу, творог.

Диетолог также предупредила, что людям с хроническими заболеваниями есть выпечку можно только с разрешения лечащего врача. С осторожностью употреблять мучное нужно и тем, у кого проявляется аллергия на пищевые продукты или вещества.

Еда,Антонина Стародубова,
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