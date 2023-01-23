5 незаменимых продуктов, которые можно хранить годами

Некоторыми продуктами нестрашно закупаться впрок, ведь они могут храниться месяцами и даже годами. Подробнее об этих продуктах – в материале "Рамблера".

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Темный шоколад

Шоколад с содержанием какао не менее 70% может храниться до двух лет. Важно держать плитку в плотно закрытом контейнере в сухом месте при температуре от +18 до +21 градуса. А вот от холодильника лучше воздержаться – при хранении шоколада на плитке может появиться белый налет.

Сахар

При правильных условиях сахар может храниться от 2 до 10 лет. Сахар необходимо хранить в прохладном и сухом месте. Также не стоит держать рядом с сахарным песком продукты с резким запахом – сахар может впитать их даже через упаковку.

Овсянка

Овсяная крупа может храниться от 1,5 года до 30 лет. Для овсянки выбирайте герметичные контейнеры, которые будут лежать в прохладном и темном месте. Если положить в контейнер поглотитель кислорода, овсянка прослужит еще дольше.

Шлифованный рис

Даже при температуре 21 градус рис может храниться до 10 лет. А если хранить продукт в прохладном месте и в упаковке без кислорода, то рис не потеряет свои вкусовые свойства даже через 30 лет.

Мед