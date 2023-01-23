Назван продукт, который опасно есть на завтрак людям старше 40

Диетологи назвали одно популярное блюдо с низким содержанием клетчатки, которое многие едят на завтрак. Эксперты призвали людей после 40 лет и вовсе отказаться от его употребления, чтобы неминуемо не набрать лишние килограммы, пишет американское издание She Finds.

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Клетчатка — важный компонент любого здорового питания. Она поддерживает здоровье кишечника, помогает регулировать уровень сахара в крови и позволяет дольше оставаться сытым — все это способствует здоровой потере веса. Продукты, которые не содержат много клетчатки, являются плохим выбором для общего состояния здоровья, особенно если нужно сбросить несколько килограммов.

Обработанные рафинированные продукты с низким содержанием клетчатки содержат пустые калории, которые могут привести к увеличению веса, так как в них много сахара и вредных жиров, рассказал доктор Оникс Адегбола.

— Кроме того, эти виды продуктов часто содержат мало витаминов, минералов и клетчатки, что может вызвать чувство неудовлетворенности, несмотря на прием пищи, — отметил медик.

По словам эксперта, употребление этих продуктов с большой вероятностью вызовет скачки уровня сахара в крови в течение дня, а также тягу к более нездоровой пище — это порочный круг, который, безусловно, не принесет никакой пользы, если нужно сбросить вес.

Диетолог Эллисон Сайзмор назвала сладкие хлопья для завтрака худшим продуктом среди тех, что содержат мало клетчатки.

— Употребление подобных хлопьев, особенно без белка или добавленной клетчатки, может вызвать скачок уровня глюкозы, что со временем грозит увеличением веса и развитием резистентности к инсулину, — предупредила Сайзмор.