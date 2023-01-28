Зачем класть муку в холодильник

Многие хозяйки хранят муку в кухонных шкафчиках, даже не подозревая о том, что лучше всего этот продукт держать в холодильнике. Подробнее о том, с чем это связано – в материале "Рамблера".

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Плесень

При неправильном хранении мука может заплесневеть. Узнать об этом можно по характерному неприятному запаху. Уберечь продукт от плесени также поможет холодильник. Кроме того, нельзя пользоваться мокрой ложкой, когда вы набираете муку.

Вредители

В муке может находиться десяток различных вредителей: от мотыльков до долгоносиков. Причем не столь важно, в какой емкости хранится продукт – вредители могут возникнуть даже в герметичном контейнере. Дело в том, что порой мука оказывается заражена еще в упаковке – там из яиц вылупляются вредители, после чего муку можно отправить в мусорку.

Горечь