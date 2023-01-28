Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Зачем класть муку в холодильник

Мира Маркина

Многие хозяйки хранят муку в кухонных шкафчиках, даже не подозревая о том, что лучше всего этот продукт держать в холодильнике. Подробнее о том, с чем это связано – в материале "Рамблера".

Зачем класть муку в холодильник
Фото: UnsplashUnsplash

Плесень

При неправильном хранении мука может заплесневеть. Узнать об этом можно по характерному неприятному запаху. Уберечь продукт от плесени также поможет холодильник. Кроме того, нельзя пользоваться мокрой ложкой, когда вы набираете муку.

Вредители

В муке может находиться десяток различных вредителей: от мотыльков до долгоносиков. Причем не столь важно, в какой емкости хранится продукт – вредители могут возникнуть даже в герметичном контейнере. Дело в том, что порой мука оказывается заражена еще в упаковке – там из яиц вылупляются вредители, после чего муку можно отправить в мусорку.

Как приготовить идеальные сырники без муки

Горечь

Если держать муку в открытой заводской упаковке, со временем она может начать горчить. Это происходит из-за воздействия кислорода, за счет которого жиры в муке окисляются. Вот почему муку важно держать не только в холодильнике, но и в герметичном контейнере.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители