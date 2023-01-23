6 блюд, которые вы едите неправильно

Эти аппетитные блюда знают и любят все, но, заказывая их в ресторане, многие допускают оплошности. Специалисты по этикету уверены: даже самые простые кулинарные шедевры нужно есть правильно и эстетично.

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Пицца

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Десятки начинок и сочетаний ингредиентов сделали итальянское блюдо популярным во всем мире. Но есть его, согласно правилам этикета, умеют далеко не все. Оказывается, можно пользоваться вилкой и ножом или свернуть кусочек так, чтобы начинка оказалась внутри. Кстати, есть бортики — моветон, даже если они очень аппетитные.

Шашлык

Есть шашлык прямо с шампура можно только на природе, так считают эксперты по этикету. А в заведении нужно с помощью вилки снять кусочки мяса со шпажки, при этом полностью освободить ее сразу и поместить на общее блюдо. А затем есть вилкой или оборачивая в кусочки лаваша.

Пельмени

В зависимости от того, как подали это блюдо, стоит вооружиться ножом или вилкой: если пельмени в глубокой тарелке с бульоном, воспользуйтесь ложкой, если на плоском блюде — вилкой и ножом. В этом случае разрезайте их пополам и обмакивайте в сметану или соус.

Хачапури

Аппетитное хачапури с яичным желтком в центре нельзя есть ножом и вилкой, пользуйтесь пальцами: отрывайте кусочки теста и обмакивайте в сырно-яичную массу.

Роллы и суши

Палочками за последние десять лет научились есть абсолютно все, но этого недостаточно, чтобы соблюдать этикет. Васаби не стоит смешивать с соевым соусом, достаточно положить немного зеленой пасты сверху. Имбирь едят после роллов, чтобы перебить вкус и запах рыбного блюда перед следующей порцией.

Бутерброды

Если вы готовите бутерброды в качестве закуски, делайте их маленькими: на один укус. Отличный вариант — канапе с хлебной основой. Так начинка не будет падать, а есть такие бутерброды на один укус очень удобно.

Бургер

Вопреки привычкам, бургер нужно перевернуть перед едой. Так содержимое останется внутри, не просыплется, а соус не оставит пятен на одежде.

Торт