Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала самые калорийные фрукты

Москва24

Виноград и банан являются самыми калорийными фруктами, поэтому лучше ими не злоупотреблять. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Диетолог назвала самые калорийные фрукты
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Калорийность фруктов определяется количеством сахара в их составе. Наиболее калорийными являются, безусловно, виноград и банан, поскольку в них содержится много сахара", – отметила эксперт.

Врач не рекомендует употреблять на регулярной основе виноград и бананы людям с избыточной массой тела и тем, кто склонен к полноте. Также не следует увлекаться подобными фруктами при метаболических нарушениях, инсулинорезистентности и сахарном диабете.

"Пробовать их можно, но переедать точно не стоит. Лучше отдать предпочтение другим фруктам, в которых меньше сахара", – говорит Королева.

Людям, у которых нет проблем со здоровьем, она также не советует злоупотреблять бананами и виноградом. В идеале питание должно быть разнообразным. Чем больше в нем будет различных фруктов, тем лучше, заключила эксперт.

Еда,Маргарита Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители