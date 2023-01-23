Диетолог назвала самые калорийные фрукты

Виноград и банан являются самыми калорийными фруктами, поэтому лучше ими не злоупотреблять. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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"Калорийность фруктов определяется количеством сахара в их составе. Наиболее калорийными являются, безусловно, виноград и банан, поскольку в них содержится много сахара", – отметила эксперт.

Врач не рекомендует употреблять на регулярной основе виноград и бананы людям с избыточной массой тела и тем, кто склонен к полноте. Также не следует увлекаться подобными фруктами при метаболических нарушениях, инсулинорезистентности и сахарном диабете.

"Пробовать их можно, но переедать точно не стоит. Лучше отдать предпочтение другим фруктам, в которых меньше сахара", – говорит Королева.