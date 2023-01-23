Диетолог рассказала о снижающих стресс продуктах

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о продуктах, которые необходимо употреблять для снижения стресса.
По её словам, на стрессоустойчивость положительно влияет триптофан, который содержится в яйцах.
«Вторым не менее важным гормоном, позволяющим эффективно бороться с депрессией, является дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворённости и радости, а вырабатывается в моменты, когда люди занимаются тем, что им нравится», — цитирует Мансурову Life.ru.
Депрессию и тревогу может вызвать дефицит витамина B, поэтому необходимо употреблять продкуты с его большим содержанием: говядину, свинину, курицу, листовую зелень, овощи, апельсины и другие цитрусовые, а также рис и орехи.