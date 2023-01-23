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1 час назад

Диетолог Мансурова рассказала о снижающих стресс продуктах

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Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о продуктах, которые необходимо употреблять для снижения стресса.

Диетолог рассказала о снижающих стресс продуктах
Фото: RTRT

По её словам, на стрессоустойчивость положительно влияет триптофан, который содержится в яйцах.

«Вторым не менее важным гормоном, позволяющим эффективно бороться с депрессией, является дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворённости и радости, а вырабатывается в моменты, когда люди занимаются тем, что им нравится», — цитирует Мансурову Life.ru.

Депрессию и тревогу может вызвать дефицит витамина B, поэтому необходимо употреблять продкуты с его большим содержанием: говядину, свинину, курицу, листовую зелень, овощи, апельсины и другие цитрусовые, а также рис и орехи.

Еда,
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