Диетолог назвала помогающие победить стресс продукты

Держать стресс под контролем можно в том числе и с помощью правильно составленного рациона питания, заявила врач-диетолог Ирина Мансурова. В беседе с Life.ru она назвала топ продуктов, помогающих справиться со стрессом, а также заявила о важности соблюдения питьевого режима для поддержания стрессоустойчивости.

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По словам эксперта, положительно повлиять на стрессоустойчивость может триптофан. Эта аминокислота, которая содержится в яйцах, является биологическим прекурсором серотонина, избавляет от бессонницы, помогает снять раздражительность и нервное напряжение.

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Собеседница Life.ru указала, что еще одним не менее важным гормоном, способным эффективно бороться с депрессией, является дофамин. «Он отвечает за чувство удовлетворенности и радости, а вырабатывается в моменты, когда люди занимаются тем, что им нравится», — уточнила Мансурова.

В число продуктов, которые могут положительно повлиять на состояние человека, она также включила богатые витаминами группы B говядину, свинину, курицу, листовую зелень, овощи, цитрусовые, рис и орехи. Диетолог объяснила, что дефицит витаминов группы B может быть причиной депрессии, тревоги или пониженного настроения.

Кроме того, специалист посоветовала присмотреться к продуктам, содержащим увеличивающие выработку сератонина углеводы. К примеру, можно обратить внимание на продукты из цельного зерна. При этом Мансурова отметила, что переработанные продукты, такие как кондитерские изделия, белый хлеб и белый рис, после всплеска энергии приносят усталость.

Включить в рацион важно и содержащие омега-3 морепродукты. «Доказано, что пациенты, принимавшие омега-3 кислоты в сочетании с прописанными антидепрессантами, чувствовали себя гораздо лучше, чем тем, кто принимал только антидепрессанты», — подчеркнула врач.

Диетолог добавила, что в рационе должна присутствовать и белковая пища, потому как белок влияет на выработку химических веществ в мозге, норэпинефрина и дофамина, которые, как и серотонин, являются нейромедиаторами и принимают участие в передаче импульсов между клетками. В частности, можно обратить внимание на греческий йогурт, рыбу, мясо, сыр, бобы, сою и чечевицу. Мансурова отметила, что сочетание белка со сложными углеводами станет отличным способом поднять настроение.

Кроме того, врач порекомендовала добавить в личное меню кисломолочные продукты, такие как натуральный сыр. Полезными будут шпинат, брокколи, фасоль, капуста и листовой салат: собеседница Life.ru утверждает, что они незаменимы в борьбе с депрессией, как и помидоры.

Рассуждая о вредных продуктах, врач посоветовала отказаться от кофе и других бодрящих напитков, так они снижают уровень сератонина в мозге. Помимо прочего, Мансурова призывает не употреблять алкоголь, полуфабрикаты, колбасу, выпечку и пирожные.