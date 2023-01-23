Эксперт опровергла мифы о вреде картофеля и хлеба

Британские ученые заявили, что корнеплод полезен для здоровья.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Существует мнение, что частое употребление белого хлеба способно спровоцировать потерю макулы сетчатки глаза. Специалист «МК в Волгограде» рассказала, так ли это на самом деле.

Так, нутрициолог Ольга Классен заявила, что вред организму приносит не конкретный продукт, а злоупотребление им.

Картофель считается полезным продуктом, содержащим в своем составе витамины В, С, фосфор, калий, магний и многие другие. Он благоприятно влияет на работу лимфатической и нервной систем, нормализует давление и работу кишечника.

Чтобы максимально сохранить полезные свойства картофеля, лучше употреблять его запеченным в духовке или отваренным в мундире.

Хлеб же может негативно сказаться на здоровье, если им злоупотреблять, так как он обладает высокой энергетической ценностью. Обилие белого хлеба и булок скажется на весе человека, на фоне чего, действительно, он может потерять макулу сетчатки глаза.

Таким образом, картофель и хлеб считаются полезными продуктами, если их употреблять умеренно.